В ходе посещения британского Виндзора президент США Дональд Трамп похлопал по спине короля Чарльза III.

Инцидент попал в кадры американских телеканалов, которые вели трансляцию военной церемонии в замке.

Согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы. Исключение – рукопожатие, если сам монарх протягивает руку.

В остальных случаях считается правильным ограничиться лёгким поклоном или кивком головы, а прикосновение к монарху Великобритании считается грубым нарушением королевского этикета.

Западные издания отмечают, что Трамп вторично проявил неуважение к Чарльзу: в ходе приветственной церемонии президент оставил короля идти позади, предпочтя общение с гвардейцем.

Напомним, в Лондоне идёт многотысячный митинг против президента США, премьера Израиля и местных правых.

В ходе акции чучело Трампа волокли по земле, участники протестов использовали маски главы Белого дома, вице-президента США, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера британских правых Найджела Фаража, держащего плакат с надписью: "мошенник для Трампа".

Накануне противники Трампа в Виндзоре вывели на стену изображения Эпштейна и его жертвы.

На остановках общественного транспорта вывесили плакаты с надписью "Дональд Трамп – насильник".