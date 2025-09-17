В столице Британии тысячи горожан вышли на акцию протеста в связи с визитом в страну президента США Дональда Трампа.

Кадры с лондонских улиц публикуют политичесике телеграм-каналы.

Участники коалиции "Останови Трампа" несут флаги Палестины, требуют освободить Газу, перестать вооружать Израиль и призывают к интифаде – вооружённой борьбе на стороне арабов.

В ходе митинга по земле волокли чучело Трампа, участники протестов использовали маски главы Белого дома, вице-президента США, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера британских правых Найджела Фаража, держащего плакат с надписью: "мошенник для Трампа".

Ранее начались антитрамповские акции в британском Виндзоре.

Активисты из организации Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона") развернули вблизи Виндзорского замка огромное фото Трампа с осуждённым за педофилию Джеффри Эпштейном. Изображение площадью 400 кв. м разложили прямо на дорожке, ведущей к королевской резиденции.

На днях появились кадры, как в Лондоне протестовали против принятия мигрантов из исламских стран.