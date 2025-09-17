Накануне второго визита Дональда Трампа в Великобританию противники американского президента устроили серию акций протеста в Виндзоре.

Фото и видео акций появились в соцсетях.

Активисты из организации Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона") развернули вблизи Виндзорского замка огромное фото Трампа с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном. Снимок был сделан в 1997 году в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, полотно с ним площадью 400 кв. м разложили прямо на дорожке, ведущей к королевской резиденции.

А на ступенях замка, где должен остановиться Трамп, разместили баннер с изображением Эпштейна.

Кроме того, сегодня ночью на фасад замка спроецировали видео о связях Трампа с Эпштейном. На стенах также появились изображения одной из жертв Эпштейна Вирджинии Джуффре и его подельницы Гислен Максвелл.

На остановках общественного транспорта вывесили плакаты с надписью "Дональд Трамп - насильник".

Неизвестно, находился ли уже в это время в замке Трамп, который ночью прилетел в Лондон.

Полиция остановила видеопроекцию и задержала не менее четырех участников акции. За последние сутки были также арестованы двое мужчин, которые запускали дроны над Виндзором во время визита Трампа.

Напомним, Трамп не отрицает, что был знаком с Эпштейном, но опровергает, что имел с ним какие-либо дела по инкриминируемым финансисту обвинениям. По данным СМИ, Трамп и Эпштейн были близкими друзьями около 15 лет: с начала 1990-х до ссоры в 2004 году.

Ранее мы сообщали, что МИД Великобритании уволил посла в США Питера Мандельсона из-за связей с Эпштейном. Глава ведомства Стивен Доути сообщил, что электронные письма показали более масштабные отношения Мандельсона с Эпштейном, чем было известно при его назначении.