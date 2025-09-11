МИД Великобритании уволили посла в США Питера Мандельсона из-за связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщил глава ведомства Стивен Доути в палате общин, передает Sky News.

По информации издания, решение было принято "в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах" бывшего посла.

"Электронные письма Мандельсона показывают, что глубина и масштаб его отношений с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от тех, которые были известны на момент его назначения", - заявил Доути.

При этом одним из ключевых фактором для увольнения стало "предположение Мандельсона о том, что первое осуждение Джеффри Эпштейна было неправомерным и должно быть оспорено".

В своих электронных письмах Мандельсон, который когда-то называл Эпштейна своим лучшим другом, призывал финансиста "бороться за досрочное освобождение" и заверял его, что "твои друзья остаются с тобой и любят тебя".

Ранее мы писали, что общественности представили новые материалы по делу покончившего с собой Эпштейна, обвинённого в педофилии.

Также мы рассказывали, что демократы США вынудили Белый дом раскрыть данные по делу Эпштейна с помощью забытого американского закона.