Лондон уволил своего посла в США Мандельсона из-за связи Эпштейном
МИД Великобритании уволили посла в США Питера Мандельсона из-за связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Об этом сообщил глава ведомства Стивен Доути в палате общин, передает Sky News.
По информации издания, решение было принято "в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах" бывшего посла.
"Электронные письма Мандельсона показывают, что глубина и масштаб его отношений с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от тех, которые были известны на момент его назначения", - заявил Доути.
При этом одним из ключевых фактором для увольнения стало "предположение Мандельсона о том, что первое осуждение Джеффри Эпштейна было неправомерным и должно быть оспорено".
В своих электронных письмах Мандельсон, который когда-то называл Эпштейна своим лучшим другом, призывал финансиста "бороться за досрочное освобождение" и заверял его, что "твои друзья остаются с тобой и любят тебя".
