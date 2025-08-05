Билла и Хиллари Клинтон вызывают в конгресс США для дачи показаний по делу покончившего с собой в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации секс-вечеринок для мировой элиты, в том числе с участием несовершеннолетних.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса председателем комитета по надзору Палаты представителей, республиканцем Джеймсом Комером.

Помимо бывшего президента и экс-госсекретаря, повестки, выписанные комитетом, получили бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, бывшие генеральные прокуроры США - Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и бывший глава Минюста Меррик Гарланд.

Допросы начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Кроме того, Минюст обязан до 19 августа предоставить комитету все материалы, связанные с делом Эпштейна, включая переписку с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

"Комитет решительно намерен добиться подотчетности в этом деле и установить, почему столь чудовищные преступления оставались безнаказанными", - говорится в заявлении Комера.

Ранее британская пресса писала, что организатор развлечений для высокопоставленных педофилов Джеффри Эпштейн тайно записывал сексуальные похождения принца Эндрю, Ричарда Брэнсона и Билла Клинтона.

Напомним, американские демократы воспользовались малоизвестным законом, чтобы принудить администрацию США раскрыть содержание документов по делу Эпштейна.