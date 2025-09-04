Общественности представили новые материалы по делу покойнчившего с собой финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии.

"Пропавшую минуту" из системы видеонаблюдения тюрьмы Нью-Йорка, где содержался осуждённый, опубликовал американский телеканал Fox.

В первоначальном пакете документов Минюста США фигурировала 11-часовая запись, снятая у двери в камеру Эпштейна где отсутствовала минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года.

Конспирологи предположили, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии некоего заговора, связанного со смертью Эпштейна. В то же время генеральный прокурор Пэм Бонди заявляла, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи когда системы видеонаблюдения перезагружаются.

На опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. "Пропавшая минута" начинается с 23:59, и в течение этой времени ничего не происходит.

Напомним, демократы США вынудили Белый дом раскрыть данные по делу Эпштейна с помощью забытого американского закона.

Ранее мы писали, что сторонники президента США Дональда Трампа недовольны тем, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна, который обвинялся в растлении малолетних и организации секс-вечеринок для мировой элиты.