Французский президент Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит подали в суд из-за утверждения, что первая леди Пятой республики "на самом деле мужчина".

Ответчиком выступит американская консервативная активистка и автор подкаст-шоу Кэндис Оуэнс, пишет Financial Times.

В 218-страничном иске её обвиняют в распространении "странных, клеветнических и надуманных вымыслов", среди которых утверждения, что Бриджит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Трогне, что Макрон и его жена – кровные родственники, а также, что Эммануэль Макрон – результат эксперимента ЦРУ на людях или "аналогичной правительственной программы контроля сознания", говорится в иске президентской четы.

Иск подан в суд в штате Делавэр. Американские законы требуют, чтобы истец доказал злой умысел в распространении заведомо недостоверной информации. Президент Франции с женой добиваются суда присяжных и взыскания штрафа. Они выразили готовность отправиться в США, чтобы лично присутствовать на судебном процессе.

Ранее Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, которая утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон может быть мужчиной.

Ранее журналисты прочитали по губам, что жена сказала Макрону после пощёчины во Вьетнаме.