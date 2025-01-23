Американская консервативная журналистка и активная сторонница нового президента США Дональда Трампа Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона – мужчина.

Об этом пишет французское издание Femme Actuelle.

На странице в соцсети Х Оуэнс заявила, что подтвердит свои слова 30 января.

Журналистка обратилась к Макрону и попросила перед публикацией "расследования" ответить ей честно, является Брижит Макрон биологической женщиной или мужчиной, а также попросила предоставить фото первой леди в юности.

В сентябре прошлого года двух женщин, утверждавших, что жена Макрона – трансгендер, приговорили к штрафу 500 евро за "публичную клевету".

Напомним, Палата представителей США запретила участие трансгендеров в женских спортивных командах американских школ.

На данный момент неясно, будет ли утверждено это предложение и в Сенате, поскольку для его принятия, помимо голосов республиканцев, необходимо ещё и семь голосов демократов.

Ранее СМИ писали что Трамп хочет уволить 15 000 трансгендеров, служащих в армии США.