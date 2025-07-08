Первая леди Франции Брижит Макрон вновь после майского скандала во Вьетнами поставила президента Эмманюэля Макрона в неловкое положение. 72-летняя женщина отказалась опереться на протянутую супругом руку для спуска с трапа самолета после прибытия в Великобританию.

Кадры инцидента публикуют мировые СМИ.

На видео заметно, как Макрон стоит уже на земле внизу у трапа самолета, а по его ступенькам спускается Брижит. Макрон протягивает ей руку, однако Брижит не обращает на нее внимания и продолжает спускаться сама, опираясь на поручень. Хотя поддержка ей не помешала бы, так как она на высоких шпильках.

Так и не дождавшись от жены реакции на свой жест, Макрон опустил руку и повернулся к встречавшим самолет принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон.

Напомним, в мае завирусилось видео, как Макрон получает пощечину от первой леди Франции во Вьетнаме, на выходе из самолета. Макрон тогда заявил, что они с женой дурачились.

Однако журналисты внимательно просмотрели видео и по губам Брижит прочитали, что она говорила супругу после пощечины: "Отстань, жалкий неудачник!"