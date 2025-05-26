Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены во время высадки из самолета во Вьетнаме.

Инцидент попал на камеры журналистов, стоявших перед воздушным судном.

После посадки во Вьетнаме, на видео попало, как президент Франции получает по лицу перед выходом на трап.

Судя по одежде Бриджит Макрон во время выхода из самолёта, пощёчину дала именно она.

Французское издание BFM RMC пишет, что Елисейский дворец сначала опроверг видео, но позже подтвердил подлинность этого видео, назвав инцидент "шуточным дразнением".

Также издание указывает, что жена Макрона отказалась подать ему руку во время спуска по лестнице.

"Близкий друг президента рассказал о незначительной ссоре между супругами", - добавляет BFM.

Макрон прокомментировал видео с пощечиной от своей жены. Он сказал, что оно настоящее, но его неправильно поняли. Удар Брижит по его лицу политик объяснил дурачествами.

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой. Но, к моему удивлению, это стало своего рода планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", - сказал президент Франции журналистам во время визита во Вьетнам.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребёнка, который не стал целовать ему руку на публичном мероприятии.