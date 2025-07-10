Апелляционный суд оправдал журналистку Наташу Рей, которая утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон может быть мужчиной.

Об этом заявил ее адвокат Франсуа Данглеан.

Теперь Рей планирует подать встречный иск.

"Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенническом введении в заблуждение суда", - сообщил Франсуа Данглеан.

Известно, что супруга Макрона, Брижит, была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года.

Напомним, что теория о том, что Брижит Макрон - мужчина, давно существует в сети. Однако достоверных подтверждений этому не было. В частности, американская консервативная журналистка и активная сторонница президента США Дональда Трампа Кэндис Оуэнс обещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона – мужчина.

Несколько лет назад мы писали, что жена Макрона сделала пластическую операцию.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.