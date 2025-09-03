Славянские женщины были среди жертв международной сети торговли людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает в соцсети Х член палаты представителей Анна Паулина Луна со ссылкой на свежие показания пострадавших.

"Сеть Эпштейна была описана как международная сеть торговли людьми всем присутствовавшим членам конгресса (как демократам, так и республиканцам), и она также занималась торговлей женщинами из славянских стран, иммиграционным мошенничеством и т. д. Многие из этих женщин молчали из-за страха возмездия", - пишет она.

Луна также сообщила, что, согласно новым данным, Эпштейн и его сообщники поддерживали связи и сотрудничали с правительствами нескольких иностранных государств, что позволяло преступной сети годами действовать безнаказанно.

Конгрессвумен уточнила, что в деле фигурируют более 33 000 документов, в которых указаны имена. По словам жертв, необходимо проследить финансовые потоки — речь идет о тщательно организованной схеме с подставными компаниями и другими структурами. Также предстоит выяснить, как именно через Deutsche Bank перемещались средства.

Напомним, что американские демократы воспользовались редким законом "правило пяти" для принуждения Минюста и ФБР раскрыть документы по делу Эпштейна до 15 августа.

Также ранее сообщалось, что Билла и Хиллари Клинтон вызвали в конгресс США для дачи показаний по делу финансиста, обвиняемого в организации секс-вечеринок для элиты.