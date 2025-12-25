В Кремле назвали президента Украины Владимира Зеленского "малоадекватным человеком" из-за поздравления украинцев с Рождеством, в котором он рассказал о якобы традиции украинцев желать кому-то смерти, и усомнились в его стремлении закончить войну.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По его словам, в Кремле сомневаются в способности Зеленского принимать взвешенные решения о мирном урегулировании.

"Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблённо, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - заявил Песков.

Напомним, вчера Зеленский поздравил граждан с Рождеством восьмиминутным роликом, в котором заявил, что украинцы в этот праздничный день загадывают, чтобы умер "он". СМИ расценили это как намек на пожелание смерти Путину.

Ранее мы приводили 20 пунктов мирного плана, названные Зеленским, а также анализировали, что эти пункты означают для мирных переговоров.