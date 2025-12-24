СМИ по-своему трактовали намерения Зеленского. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский впервые заявил о готовности вывести войска с востока Украины.

Об этом пишет американская газета The Washington Post, анализируя озвученный президентом проект мирного соглашения.

"Последний план ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи принудительного вывода войск с востока страны, но рассмотрит такую ​​возможность, если Россия поступит аналогичным образом. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур", - сказано в публикации издания.

The Washington Post отмечает, что эти предложения знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории. Хотя для достижения подобного соглашения потребуется национальный референдум, который будет сложно организовать без прекращения огня (отметим, что в полной версии мирного плана речь идет о том, что можно утвердить не только на референдуме, но и решением парламента).

Кроме того, потребуется согласие России на этот и другие пункты документа, что по-прежнему маловероятно. А создание свободной экономической зоны потребует значительной работы по определению того, кто будет контролировать территорию.

Ранее мы приводили 20 пунктов мирного плана, названные Зеленским.

Также "Страна" публиковала расширенную версию документа.

