СМИ расценили озвученный Зеленским мирный план как готовность вывести войска из Донбасса
Владимир Зеленский впервые заявил о готовности вывести войска с востока Украины.
Об этом пишет американская газета The Washington Post, анализируя озвученный президентом проект мирного соглашения.
"Последний план ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи принудительного вывода войск с востока страны, но рассмотрит такую возможность, если Россия поступит аналогичным образом. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур", - сказано в публикации издания.
The Washington Post отмечает, что эти предложения знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории. Хотя для достижения подобного соглашения потребуется национальный референдум, который будет сложно организовать без прекращения огня (отметим, что в полной версии мирного плана речь идет о том, что можно утвердить не только на референдуме, но и решением парламента).
Кроме того, потребуется согласие России на этот и другие пункты документа, что по-прежнему маловероятно. А создание свободной экономической зоны потребует значительной работы по определению того, кто будет контролировать территорию.
