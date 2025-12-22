Базовый блок документов по мирному плану, который разрабатывался с американской стороной, уже сформирован.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами.

По его словам, в страну уже направляется переговорная группа со всей информацией о встрече.

"Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Всё возможное, что можно было сделать для первых драфтов (мирного плана – Ред.) уже есть. Есть 20 пунктов плана – наверно, там не всё идеально, но этот план есть... Выглядит сегодня это всё (наработки по гарантиям безопасности – Ред.) достаточно достойно", – сказал глава государства.

Ранее Зеленский допускал отвод войск из Донецкой области, чего от Киева требуют Москва и Вашингтон. При этом президент Украины считает, что свои войска от линии боевого соприкосновения должны отвести и россияне.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинские переговорщики признают неизбежность потери всего Донбасса, но территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.

Госсекретарь США Марко Рубио, как и Вэнс, заявлял, что самые трудные вопросы по условиям США для мирного урегулирования в Украине остаются нерешёнными.