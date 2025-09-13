В Лондоне проходит многотысячный митинг против исламизации Британии и против приема мигрантов из исламских стран.

Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы.

Все это происходит на фоне недавних скандалов с заселением нелегальных мигрантов в отели за государственный счет и назначении нового главы МВД Британии - женщины-мусульманки Шабаны Махмуд, принесшей присягу на Коране.

Напомним, что в Британии в прошлом году начались массовые беспорядки и столкновения с полицией после убийства трёх детей на танцевальном мастер-классе.

Полиция сообщала, что беспорядки возле мечети в Саутпорте вспыхнули, когда большая группа людей, предположительно сторонников Лиги английской обороны (ультраправая исламофобная организация), начала бросать бутылки, кирпичи и дорожные конусы в сторону здания.

Причиной стало распространение слухов в интернете о том, что детей убил беженец, хотя официальные данные указывали, что он родился в Уэльсе.

Ранее мы рассказывали, как отразятся на украинцах новые иммиграционные правила в Британии.

Британское правительство на фоне роста ультраправых и антимиграционных настроений хочет сократить наплыв мигрантов, сделав получение визы и вида на жительства намного сложнее. Премьер Стармер на прошлой неделе обнародовал проект новых правил, которые еще дорабатываются, и они уже вызвали широкую дискуссию среди мигрантов.