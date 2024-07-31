В Британии начались массовые беспорядки и столкновения с полицией после убийства трёх детей на танцевальном мастер-классе 29 июля.

Об этом сообщает Sky News.

Полиция сообщила, что беспорядки возле мечети в Саутпорте начались, когда большая группа людей, предположительно сторонников Лиги английской обороны (ультраправая, исламофобная организация), стала бросать бутылки, кирпичи и дорожные конусы в сторону мечети.

Видимо, это связано со слухами в интернете, что детей зарезал беженец. Хотя официально сообщалось, что он родился в Уэльсе.

Были подожжены полицейские машины, магазин разграблен, сотрудники полиции ранены. Жестокие столкновения утихли только ночью.

Напомним, 17-летний парень с ножом зарезал троих детей на танцевальном мастер-классе по творчеству Тейлор Свифт, а еще восьмерых ранил. 9-летняя девочка от полученных ран скончалась в больнице. Двум другим погибшим в результате нападения девочкам было 6 и 7 лет.

Ранее мы писали, что в американском Нэшвилле, штат Теннесси, 28-летняя девушка, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, устроила стрельбу в христианской школе. Погибли трое учеников школы и трое ее сотрудников. Также полиция обезвредила стрелявшую девушку.