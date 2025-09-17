Верховная Рада приняла в целом законопроект № 0332 о ратификации соглашения о столетнем партнерстве Украины и Великобритании, подписанного 16 января.

Соглашение предусматривает развитие обеими сторонами сфер, важность которых для евроатлантического мира и стабильности выходит за пределы войны, признает роль Украины в защите евроатлантической безопасности и обращает внимание на оперативную совместимость и вклад Украины как будущего союзника НАТО.

Также в документе сказано, что стороны будут прилагать усилия для улучшения условий для инвестиций и торговли в обеих странах, сотрудничать в различных областях: транспорта, инфраструктуры, энергетики, миграции, правосудия и привлечения к ответственности, в сфере санкций.

Кроме того, стороны договорились углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным вмешательствам и наращивать устойчивость к информационным угрозам.

Соглашение должно вступить в силу с момента получения сторонами последнего уведомления о выполнении их внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Его действие может быть прекращено любой из сторон после направления письменного уведомления другой стороне. Действие прекратится через полгода с момента получения такого уведомления. Также соглашение может быть изменено в любое время по взаимному согласию Киева и Лондона.

Напомним, проект закона внес в Раду Владимир Зеленский в начале августа.

Он признавал, что в документе содержатся некие секретные пункты.