Принц Гарри посетил столицу Украины и побывал на месте одного из российских ударов по городу. Герцог Сассекский осмотрел разрушения и выразил поддержку украинцам.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

По словам Ткаченко, последствия атак — это "универсальный язык боли", понятный без перевода, террор, вызванный российскими ударами, понятен без слов, это универсальный язык боли, который не требует перевода.

С начала этого года в Киеве в результате российских атак погибли 137 человек, в том числе 12 детей, ещё более 700 жителей, включая 46 детей, получили ранения.

Ткаченко также отметил значимость сопереживания международных партнёров и поблагодарил принца Гарри за поддержку и конкретные шаги по помощи украинцам, особенно детям и раненым.

Напомним, это уже не первый визит принца Гарри в Украину. Ранее, в апреле, мы сообщали о его тайной поездке во Львов, где он встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий. Визит члена британской королевской семьи не был заранее анонсирован.



Война в Украине идет 1298-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп впервые предметно прокомментировал российские дроны в Польше, заявив, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025".

