Во время ночного обстрела Киева пострадал девятиэтажный дом в Святошинском районе. Часть подъезда серьезно обрушилась.

Об этом сообщает "Страна".

По предварительной информации, именно в этом доме погибла 32-летняя женщина вместе со своим ребёнком.

Со слов очевидцев, их выбросило из квартиры прямо на улицу.

В настоящее время на месте продолжают работать спасатели, которые разбирают обломки дома.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

