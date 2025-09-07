Украину ночью атаковали 805 "Шахедов" и дронов-имитаторов (сбито/подавлено 747). Также было запущено 13 ракет: 9 крылатых "Искандер-К" (сбито 4) и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23" (все достигли целей).

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Всего было зафиксировано 65 прилетов на 37 локациях.

"Воздушная атака была отражена авиацией, зенитно-ракетными войсками, подразделениями РЭБ и беспилотных систем, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины". - говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 ПВО сбито/разбито 751 воздушная цель:

747 врагов БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

4 крылатых ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА в 37 местах, падение сбитых (прорывов) на 8 местах.

Как выяснилось, этой ночью зафиксирован очередной антирекорд по дальнобойным дронам, запущенным по Украине - 805.

Ранее максимальное количество "Шахедов" и их модификаций достигало 728 штук. Такое количество было запущено в ночь на 9 июля.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.