Отрицательный баланс внешней торговли Украины достиг исторического максимума – в июне импорт превысил экспорт более чем на пять миллиардов долларов.

Об этом сообщает бизнес-журнал Forbes Ukraine, публикуя соответствующий график.

Издание пишет, что ситуация с платёжным сальдо, которое отображает разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться.

Ранее стало известно что Украина наращивает импорт товаров и сокращает их экспорт.

Сильнее всего упал экспорт зерновых культур - на 24,2% (до $2,8 млрд), но при этом выросли поставки за границу жиров, масла животного и растительного производства - на 1,9% (до $2,1 млрд), а также электрических машин - на 8,9% (до $792,5 млн) и черных металлов - на 3,7% (до $995 млн).

Напомним, "Страна" разбиралась что означают для Украины ограничения на экспорт в ЕС с 6 июня.

Формально речь шла о некой "паузе" в беспошлинной торговле. Еврокомиссия приняла "исполнительный акт", который будет действовать на время "углубления и модификации" зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В теории украинские экспортёры могут частично перенаправить поставки на другие рынки. Но, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, украинская экономика в этом году все равно потеряет порядка 3 млрд евро.