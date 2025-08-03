Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики США за плохой отчёт по безработице. Демократы возмутились
Эрика Макэнтарфер потеряла должность главы Бюро трудовой статистики США после того, как американский президент Дональд Трамп ознакомился с её отчётом по безработице в стране.
Об этом сообщает новостное издание Business Insider.
В документе говорилось о слабом росте занятости в июле. При этом Трамп утверждает, что Макэнтарфер привела неправильные цифры.
В Truth Social Трамп заявил, что Макэнтарфер "фальсифицировала данные ещё до выборов 2024 года, чтобы помочь Камале Харрис", а также приукрашивала американскую статистику в пользу администрации Байдена.
"Сегодняшние цифры были намеренно занижены, чтобы выставить меня и республиканцев в невыгодном свете. Это полнейшее мошенничество", – заявил Трамп.
В оппозиционной республиканцам Демократической партии США уже возмутились этим увольнением.
"Что делает плохой лидер, когда слышит плохие новости? Он убивает вестника", – заявил сенатор от Демпартии Чак Шумер.
Ранее Трамп потребовал выбросить на улицу журналистку CNN, обвинив её в лживых новостях.
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