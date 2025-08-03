Эрика Макэнтарфер потеряла должность главы Бюро трудовой статистики США после того, как американский президент Дональд Трамп ознакомился с её отчётом по безработице в стране.

Об этом сообщает новостное издание Business Insider.

В документе говорилось о слабом росте занятости в июле. При этом Трамп утверждает, что Макэнтарфер привела неправильные цифры.

В Truth Social Трамп заявил, что Макэнтарфер "фальсифицировала данные ещё до выборов 2024 года, чтобы помочь Камале Харрис", а также приукрашивала американскую статистику в пользу администрации Байдена.

"Сегодняшние цифры были намеренно занижены, чтобы выставить меня и республиканцев в невыгодном свете. Это полнейшее мошенничество", – заявил Трамп.

В оппозиционной республиканцам Демократической партии США уже возмутились этим увольнением.

"Что делает плохой лидер, когда слышит плохие новости? Он убивает вестника", – заявил сенатор от Демпартии Чак Шумер.

Ранее Трамп потребовал выбросить на улицу журналистку CNN, обвинив её в лживых новостях.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия уволила переводчицу, которая вела записи на закрытых переговорах президента Украины Владимира Зеленского.