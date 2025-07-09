Еврокомиссия уволила переводчицу, которая вела записи во время закрытых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями Евросоюза в декабре 2024 года.

Об этом сообщает новостной ресурс Euroactiv.

По информации издания, 19 декабря 2024 года служба безопасности ЕС задержала "госпожу М." во время полной расшифровки переговоров Зеленского с представителями блока. В тот же день было начато служебное расследование, ее аккредитация была аннулирована, а доступ в здания ЕК запрещен. С тех пор украинские посольства во Франции и Бельгии отказывают ей в участии в мероприятиях с участием украинского президента.

Среди претензий украинской стороны – "ее профессиональные контакты с российскими официальными лицами".

"Госпожа М." выразила удивление "столь пристальным вниманием к незначительному вопросу", утверждая, что ее текущие рабочие отношения с НАТО и французскими ведомствами доказывают, что произошедшее было всего лишь недоразумением.

По данным издания, переводчица родилась в русскоязычной семье и вместе со своей сестрой, также переводчицей, долгое время жила в Украине. На протяжении почти двадцати лет они работали внештатными переводчиками для НАТО, ЕК, а также французских Министерства обороны и Министерства иностранных дел. "Госпожа М." освоила свою профессию в Институте переводчиков и международных отношений в Страсбурге и получила в 2002 году в Киеве дипломы по английскому языку, зарубежной литературе и психологии.

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