Среди уволенных 1350 сотрудников Государственного департамента были специалисты по Украине и России. Об этом сообщает The New York Times.

Они работали в Бюро разведки и исследований (INR), которое не использует шпионов и не ведёт собственную слежку, но предоставляет аналитические данные для американской дипломатии. Уволены были не все специалисты по Украине и России.

Госдеп не представил конкретных обоснований реорганизации своего разведывательного подразделения. Госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал сокращения как оптимизацию, направленную на сокращение раздутия, инертности и "радикальной идеологии".

На слушаниях в Палате представителей во вторник демократы были возмущены увольнениями. Грегори Микс заявил, что Рубио "разрушает те самые институты, на которые мы полагаемся в борьбе" с глобальными угрозами, такими как Китай и РФ.

"Почему вы уволили всю команду, расследующую военные преступления, совершённые Россией в Украине?" - спросил Уильям Китинг.

Ранее WP уже сообщало, что администрация Трампа сворачивает усилия по расследованию военных преступлений России в Украине.