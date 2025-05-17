Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым мирный план по Украине, предложенный Соединенными Штатами.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь Рубио приветствовал соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе российско-украинских переговоров 16 мая в Стамбуле, и передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа: Соединенные Штаты привержены достижению устойчивого завершения российско-украинской войны. Всеобъемлющий мирный план, предложенный Соединенными Штатами, представляет собой наилучший способ продвижения вперед", – заявляют в Госдепартаменте.

Также в Госдепе сообщили, что Рубио в разговоре с Лавровым "подчеркнул" призыв Трампа к "немедленному прекращению огня".

Он заявил, что передал российскому министру "решительное послание президента Трампа" на этот счет.

"Соединенные Штаты привержены достижению долгосрочного прекращения российско-украинской войны. Всеобъемлющий мирный план, предложенный Соединенными Штатами, намечает наилучший путь вперед. Госсекретарь подчеркнул призыв президента Трампа к немедленному прекращению огня и насилия", - говорится в сообщении ведомства.

Сам Рубио прокомментировал разговор с Лавровым, опубликовав в соцсети Х сообщение, выразив желание добиться завершения войны России с Украиной.

"США представили сильный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность. Настало время положить конец этой войне", – написал госсекретарь.

Ранее о разговоре с Рубио с Лавровым сообщали в МИД РФ.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается позвонить главе РФ Владимиру Путину.