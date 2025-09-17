Президент США Дональд Трамп намеренно выдвинул Европе нереальные условия, чтобы избежать давления на главу Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что европейские правительства давят на Дональда Трампа, чтобы тот ввел усиленные санкции против России, но в ответ он в очередной раз сменил сценарий, призвав их прекратить закупки российской нефти и ввести тарифы против Индии и Китая.

Трамп выдвинул такие требования, зная, что ЕС их не выполнит, что позволило бы избежать усиления экономического давления на Россию, пишет WSJ со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Тем временем постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзники не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть.

Напомним, в Евросоюзе считают неприемлемыми условия Трампа и заявляют, что увязывание американских пошлин на Китай с европейскими – это способ ничего не предпринимать.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ускорить отказ от российских энергоносителей после встречи с Трампом.