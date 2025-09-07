США снова выдвигают условием введения вторичных санкций против России участие в них Европы.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии телеканалу NBC News.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", — сказал он.

Министр считает, что "сейчас мы находимся в гонке между тем, как долго смогут продержаться украинские военные и как долго сможет продержаться российская экономика".

"И если США и [Европейский Союз] смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичных пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров", — добавил Бессент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что они должны ввести санкции против Индии и Китая, покупающих российскую нефть. Такое заявление прозвучало на требование "коалиции желающих" к США ввести санкции против России.

Как мы уже писали, похоже, у Трампа так маскируют нежелание нести издержки за войну в Украине (в том числе вызванные торговой войной с тем же Китаем).

Также напомним, что издание Axios отмечало недовольство Трампа Европой из-за её слишком несговорчивой позиции по территориальным уступкам Киева и требований к США ввести вторичные санкции против России.