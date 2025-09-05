Уже несколько недель из Вашингтона в адрес Европы периодически звучат требования ввести против покупателей российской нефти те же пошлины, которые ЕС призывает ввести американцев. Также США требуют у ЕС отказаться от закупок индийских энергоносителей, которые производятся из российской нефти.

А вчера Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с "коалицией желающих" потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти. Позже французский президент Эмманюэль Макрон уточнил, что речь шла о Словакии и Венгрии, которые продолжают закупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба".

Однако западные СМИ сообщили, что вопрос стоял намного шире и беседа была для европейцев не из приятных.

Как написал таблоид Bild, разговор вышел напряженным. Трамп высказал европейцам претензию в том, что они покупают российскую нефть. Европейцы, правда, попытались оправдаться тем, что закупки осуществляют только две страны - Венгрия и Словакия. Но спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, по данным Bild, обвинил Европу в закупках российской нефти через Индию.

По итогу разговора, как написало издание, у европейцев сложилось впечатление, что Трамп не намерен вводить санкции против РФ.

На первый взгляд, такой вывод выглядит парадоксальным с учетом требований Трампа к Европе отказаться от закупок российских энергоносителей. Но своя логика в этом есть. Ее ранее излагал портал Axios. Со ссылкой на источники в Белом доме издание отмечало, что Трамп недоволен Европой за слишком несговорчивую позицию по территориальным уступкам Киева и за требования к США обложить Россию вторичными санкциями. Также в статье говорилось, что Штаты предложили Европе для начала самим ввести санкции либо пошлины против Индии и Китая, закупающих российские энергоносители.

Теперь Трамп уже лично повторил призыв касательно нефти. А Уиткофф - касательно отказа от закупки индийских нефтепродуктов, производимых из российской нефти.

Не исключено, что американцы призывают к этому европейцев, будучи уверенными в том, что ЕС откажется и никаких пошлин против Индии и Китая вводить не будет, так как это может нанести сильнейший удар по европейской экономике - так же, как выстрелом себе в ногу будет отказ ЕС от закупок дешевых индийских нефтепродуктов.

Этот отказ станет поводом для США и самим не вводить аналогичные санкции, которые могут привести к глобальной торговой войне Америки с крупнейшими странами глобального Юга.

Вероятно, в рамках именно такой логики европейцы после вчерашнего разговора с Трампом и сделали вывод о его нежелании вводить жесткие вторичные санкции против РФ.