После сегодняшнего разговора с президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры не верят, что он введет новые санкции против Москвы.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, телефонный разговор между американским президентом и европейскими главами государств и правительств был напряженным.

В материале говорится, что среди сторонников поддержки Украины растет недовольство и разочарование из-за Трампа. Сам Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть, тем самым помогая российской военной машине, пишет Bild.

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пыталась возразить, объяснив, что импорт нефти из России со стороны Евросоюза был существенно сокращен после нападения России на Украину.

В ходе разговора Трампу также сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Отмечается, что спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.

Когда же Трамп перевел разговор на тему санкций против России, европейские лидеры пытались согласовать с ним совместные действия. Они предложили в течение 48 часов направить делегацию в Вашингтон для создания рабочей группы, которая должна разработать новый пакет санкций против РФ.

Согласился ли Трамп на это предложение – пока неизвестно.

Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон сворачивает программы военной помощи армиям европейских стран, граничащих с РФ.

Напомним, Трамп может рассмотреть сокращение численности американских войск в Европе в рамках урегулирования в Украине.