Вашингтон сворачивает программы военной помощи армиям европейских стран, граничащих с РФ.

Об этом пишет британская газета The Financial Times.

По информации издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы подготовки и оснащения вооружённых сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае военного конфликта с Россией.

Согласно оценкам помощников сенаторов, сокращение может затронуть программу, по которой в 2018-22 годах были направлены в Европу $1,6 млрд. Ключевые получатели – Эстония, Латвия и Литва.

При этом другая программа – Foreign Military Financing, позволяющая европейцам покупать у Штатов крупные вооружения (самолёты, корабли, танки), – под сокращение не подпадает.

Издание отмечает, что решение совпало с позицией главного стратегического советника Пентагона Элбриджа Колби, который добивается перераспределения ресурсов американской армии в пользу Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая и снижения риска конфликта вокруг Тайваня.

Ранее в Politico писали, что США могут вывести из Европы до трети своих войск.

Напомним, Трамп может рассмотреть сокращение численности американских войск в Европе в рамках урегулирования в Украине.