Президент США Дональд Трамп заявил, что готов будет позднее рассмотреть идею сокращения численности войск США в Европе в рамках урегулирования в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

На брифинге Трампу задали вопрос: "Господин президент, поддержали бы вы или согласились на сокращение войск НАТО в Европе, в таких странах, как Польша, чтобы убедить Россию согласиться на мирное соглашение?"

"Мне еще не задавали этот вопрос. Возможно, я подумаю об этом позже, но пока его не поднимали", – ответил президент США.

Напомним, агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты не гарантируют Европе сохранение численности американских войск на континенте.

Ранее газета Politico сообщала, что США могут вывести из Европы до трети своих войск. Сейчас число американских военнослужащих в Европе варьируется от 90 до 100 тысяч человек. Наибольшая часть из них размещена в Германии – около 35 тысяч личного состава.

