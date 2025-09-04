Исходя из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, нынешняя встреча "коалиции желающих" и ее разговор с президентом США Дональдом Трампом не принесли главного результата - конкретики по готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины.

Макрон сказал, что с ролью США в гарантиях определятся в "ближайшие недели".

А без этого все остальное сказанное на брифинге после встречи "коалиции желающих" про "26 стран, готовых ввести войска в Украину" смысла не имеет. Потому что европейцы уже неоднократно заявляли, что направят свои войска только под жесткие гарантии поддержки со стороны США на случай атаки на европейских военных со стороны России.

Но, как следует из слов Макрона, Трамп перенес решение по этому вопросу на свои уже легендарные "две-три недели".

Впрочем, есть еще один важнейший фактор по вводу войск после окончания боевых действий - даст или нет согласие на это Россия. Если не даст, то, естественно, никто войска и не введет до тех пор пока Запад не будет готов сам воевать с РФ (а такая готовность не просматривается).

Пока Москва на разных уровнях дает понять, что ввод иностранных войск для нее неприемлем.

Поэтому, по одной из версий, нынешние обсуждения европейцами и Киевом возможности ввода войск в Украину имеют главной целью склонение Трампа к поддержке этого проекта, после чего он будет предложен россиянам, те откажутся и переговоры, таким образом будут сорваны.

Вероятно, европейцы надеются, что тогда Трамп введет против РФ жесткие санкции.

Впрочем, не исключено, данную схему понимает и сам Трамп, а потому и не торопится с ответом.

Напомним, ранее Макрон заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и осталось одобрить их на уровне лидеров.

