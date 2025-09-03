Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "коалиции желающих".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Пока неизвестно, будет ли Уиткофф участвовать в заседании коалиции.

"Хотя официальное участие во встрече 4 сентября пока не подтверждено, ожидается, что он проведет переговоры с украинской делегацией и партнерами Киева. По данным информированных источников, главная цель поездки - укрепить координацию поддержки со стороны США и обсудить возможные гарантии безопасности, которые могут быть предложены в рамках будущих переговоров. Такой визит подчеркивает готовность Вашингтона работать над украинским вопросом в рамках европейской дипломатии", - пишет агентство.

Напомним, ранее сегодня в Париж прибыл Владимир Зеленский.

Война в Украине идет 1288-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Днепропетровской области. Украинские военные заявили, что россияне вошли в Покровск и вводят в город резервы. Украинские власти и профильные военные паблики этого не подтверждали. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия освободила село Удачное к юго-западу от Покровска.

