На следующей неделе Великобритания проведет встречу коалиции желающих.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, инициаторами встречи стали Франция и Великобритания. Она состоится 10 июля.

"На повестке дня – как сохранить боеспособность Украины, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами", – сообщил журналистам чиновник в Елисейском дворце.

В мае участники коалиции желающих решили, что будут требовать от России 30-дневного прекращения огня, однако из этого ничего не вышло.

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