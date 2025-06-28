Глава правительства Словакии Роберт Фицо не имеет намерений разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заявление прозвучало в интервью медиа-компании STVR, передают политические телеграм-каналы.

"Очень важно общаться на правительственном уровне, но моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, так как он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне в Украине. Я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов евро, когда остановил транзит российского газа", – сказал Фицо.

По словам премьера Словакии, для него "есть смысл вести переговоры с председателем правительства Украины Денисом Шмыгалем" – Фицо отметил, что на осень планируется очередное совместное заседание кабинетов министров обеих стран.

Напомним, Фицо считает, что ресурсная сделка Украины и США уменьшила шансы на мир, потому что "Зеленский купил войну".

"Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире", – заявил Фицо.

Ранее глава словацкого правительства говорил, что на Западе хотят продолжения войны в Украине.