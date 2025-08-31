В Украине 82% опрошенных граждан выступают за переговоры и только 11% – за продолжение войны.

Об этом говорится в августовском отчёте группы "Рейтинг".

Так, 20% респондентов выступают за поиск компромисса на прямых переговорах с РФ. 62% хотят вести обсуждать пути урегулирования российско-украинского конфликта с привлечением других стран.

Отметим, что в середине 2023 года 60% граждан Украины выступали за продолжение войны до освобождения всех территорий. Затем этот показатель постепенно снизился до нынешних 11%.

Также больше опрошенных выступают за то, что стране важнее получить гарантии безопасности (58%), чем вернуть потерянные территории (31%).

При этом 75% полагают, что соглашаться на прекращение огня можно только при условии получения гарантий безопасности от США и Европы. Отметим, что украинские власти уже согласилась на прекращение огня по линии фронта без гарантий безопасности и без каких-либо прочих условий. Но на это не согласна Москва, выставляя ряд условий (в частности – передачу контроля над всей Донецкой областью).

Как показывает статистика, с каждым годом войны всё меньше украинцев верят в возможность победы.

Напомним, Офис президента заявлял, что Украина не намерена проводить референдум о территориальных уступках РФ.