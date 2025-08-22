С каждым годом войны все меньше украинцев верят в возможность победы в войне. В августе 2025 года около 73% продолжает верить в победу Украины в войне против РФ, не верят в победу 17% опрошенных.

Об этом свидетельствует данные опроса фонда "Демократические инициативы".

В 2022 году верили в победу 91,5%, с каждым годом этот уровень падал и сейчас составляет 72,6%. Не верили в победу в 2022 году 4,1%, а сейчас - 16,9%.

При этом многие считают, что победой будет возвращение к границам 1991 года - 27% опрошенных (можно было выбрать несколько пунктов). 30% считают, что победой будет сохранение государственности.

Вдвое выросло количество людей, которые не хотят связывать свое будущее с Украиной - с 4,2% в 2022 году до 10,9% сейчас.

Напомним, согласно данным института Gallup, большинство украинцев хотят скорейшего завершения войны, а не войны до победы. 69% опрошенных жителей Украины выступили за скорейшее прекращение войны путём переговоров.

Это практически полная противоположность общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина вела бои до победы.

Также за время войны в два раза снизилось количество граждан, которые верят в светлое будущее Украины через 10 лет.