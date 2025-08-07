Большинство украинцев хотят скорейшего завершения войны, а не войны до победы. 69% опрошенных жителей Украины выступили за скорейшее прекращение войны путём переговоров.

Об этом свидетельствует данные института Gallup.

"Спустя более трёх лет после начала войны поддержка украинцами идеи продолжения боевых действий до победы достигла нового минимума. Согласно последнему опросу Gallup, проведённому в Украине в начале июля, 69% опрошенных заявили, что выступают за скорейшее прекращение войны путём переговоров, в то время как 24% высказались за продолжение боевых действий до победы", - сказано в пресс-релизе.

Это практически полная противоположность общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина вела бои до победы, а 22% хотели, чтобы Украина как можно скорее достигла скорейшего прекращения войны путём переговоров.

Поддержка военных действий неуклонно снижается среди всех слоёв населения Украины, независимо от региона или демографической группы, отметили авторы исследования. Этот сдвиг происходит на фоне новой активизации дипломатических усилий. Правда, несмотря на эти шаги, конфликт практически не ослабевает, констатировали в Gallup.

Этот же опрос показал, что количество украинцев, которые верят в перспективу вступления страны в НАТО, стремительно сокращается. В 2022 году 12% считали, что Украина никогда не вступит в НАТО, в 2025-м таких уже 33%.

