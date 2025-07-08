За время войны в два раза снизилось количество граждан, которые верят в светлое будущее Украины через 10 лет.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, приведенный "Украинской правдой".

В октябре 2022 года 88% опрошенных выразили уверенность в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза. В 2023 году таких было уже 73%, в 2024 году - 57%, а сейчас только 43%.

В то же время 47% считают, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

Ранее июньский опрос КМИС показал: 41% респондентов полагают, что страна движется к авторитаризму. Основными признаками усиливающейся автократии украинцы назвали ограничение свободы слова и работы СМИ (18%), концентрацию власти президентом (14%), коррупцию (13%), деятельность ТЦК и мобилизацию (12%).

Между тем будущее во много зависит от демографической ситуации, а она в Украине близка к катастрофической: по данным Госстата, в стране осталось всего 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет. Каждый десятый ребенок остается в украинской системе образования, но уже проживает за границей.