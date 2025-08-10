"Коалиция желающих" не сможет ввести войска в Украину в случае мирного соглашения. С их развертыванием не согласится Владимир Путин, а президент США Дональд Трамп откажется давать контингенту гарантии безопасности.

Об этом сообщает The Sunday Times.

"Киев захочет, чтобы международные наблюдатели на местах препятствовали любым нарушениям режима прекращения огня. Маловероятно, что ответом здесь будет "коалиция желающих", - сообщает издание.

Поэтому страны из "коалиции" готовы лишь помогать Украине развивать свой военно-промышленный комплекс.

"Учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать в Украину, речь идет о том, чтобы убедиться, что Путин знает, что украинцы могут дать ему нечто большее, чем просто кровь из носа, если он снова вторгнется", - заявил чиновник британского минобороны.

При этом отмечается, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах и системах ПВО, но и о ракетах дальнего радиуса действия, способных поражать российские города, "не нуждаясь в чьем-либо одобрении".

Напомним, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссии выступили против передачи РФ части территории Украины ради прекращения огня.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.