Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и осталось одобрить их на уровне лидеров.

Его слова передает dpa.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал президент Франции.

В то же время источники газеты Financial Times утверждают, что все еще "существует неопределенность относительно того, какой вклад готовы внести отдельные члены, включая войска на местах, и будет ли это основано на соглашениях о взаимной обороне, которые обяжут европейские страны бороться вместе с Украиной против любой будущей агрессии".

Также "коалиция желающих" не может прийти к единому мнению относительно готовности отправить войска. Одни страны готовы отправить свои контингенты, в частности, Великобритания, другие выступают против, как Италия, а большинство сомневается (например, Германия).

Однако представитель Елисейского дворца настаивает, что страны, готовые и способные предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно средств, чтобы заявить американцам, что мы готовы взять на себя ответственность при условии, что они возьмут на себя свою", — сказал он.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что США предоставят разведывательную поддержку, средства командования и управления, а также внесут вклад в противовоздушную оборону Украины, но возглавить эту инициативу должны европейцы.

Ранее СМИ писали, что сегодня европейцы могут представить Трампу свои предложения по поводу гарантий.

В конце августа мы приводили первые утечки о гарантиях безопасности Украине.