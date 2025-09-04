26 стран заявили о готовности отправить войска в Украину или "внести определенные средства для поддержки этой коалиции и обеспечения безопасности на море и в небе".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга после встречи "коалиции желающих".

Французский лидер подчеркнул, что Европа и США введут новые санкции против РФ, если она будет уклоняться от мирных переговоров. Он отметил, что сперва запланирована двухсторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским, затем трёхсторонняя с участием также Трампа, а затем и четырехсторонняя, очевидно, ещё и с Европой.

При этом из слов Макрона также следует, что сегодня "коалиция желающих", в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом, не получила от него конкретики по гарантиям безопасности для Украины.

Он заявил, что взнос США будет определен в "ближайшие недели"

В то же время западные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщают, что сам Трамп в разговоре с "коалицией желающих" потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти.

Макрон подтвердил эту информацию, отметив, что речь идет о двух единственных странах ЕС, все еще покупающих нефть у РФ - Венгрии и Словакии.

"Президент Трамп и американская администрация, так же как и мы, очень переживали с начала этой войны из-за выбора двух стран Евросоюза, которые продолжают покупать российскую нефть. И я думаю, что это очень хорошо, что именно американская администрация говорит о необходимости прекратить эту практику. Потому что иногда эти страны приводят свой аргумент, что они очень близки к американской администрации", - заявил Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь по итогам встречи заявил, что сильная украинская армия будет основным фактором гарантий безопасности.

По его словам, в дальнейшем планируются поставки оружия и финансирование украинского производства. При этом президент отметил, что в настоящее время производство оружие в Европе "недостаточное".

Вместе с тем обсуждается и отправка в Украину иностранных войск.

"Мы договорились о присутствии, не могу сказать количество, но присутствие будет в разных форматах", - заявил Зеленский.

Также украинский глава снова отказался ехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

"Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Россия начала говорить о встрече - это уже хорошо. Но нет пока готовности к миру. Со встречи такого уровня взрослые лидеры должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончанием войны", - заявил президент.

Украина рассматривает членство в ЕС как еще одну гарантию безопасности, заявил Зеленский.

"Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт", – сказал президент.

Напомним, ранее Макрон заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины завершена и осталось одобрить их на уровне лидеров.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня утром заявлял, что участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять для ВСУ ракеты большой дальности.