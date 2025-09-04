Владимир Зеленский приедет на встречу с Владимиром Путиным в Москву, если ему прикажет президент США Дональд Трамп, считает корреспондент Bloomberg Оливер Крук.

"Очень трудно представить, чтобы Зеленский поставил себя в такое положение, чтобы поехать в Москву – особенно учитывая, что Путин говорит о том, что ему нечего обсуждать с нынешней украинской администрацией. С другой стороны, мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?» – и прыгает даже выше", – заявил Крук.

Вы, наверное, помните, как обсуждалась возможная встреча в Турции. Зеленский тогда буквально сразу сел в самолёт и заявил: «Я уже в Турции, готов встретиться с Путиным». Так что, возможно, ради шоу Зеленский может рассмотреть такую идею, однако представить себе подобный сценарий все равно очень сложно. Хотя, опять же, главная его аудитория здесь – Дональд Трамп. Вопрос в том, видит ли он вообще какой-либо прогресс в отношениях с Россией и как он в данный момент относится к Владимиру Путину», – добавил он.

На брифинге с журналистами, который стал первым после слухов о смерти президента США, Дональд Трамп заявил о неких "интересных вещах", которые ему рассказал его российский коллега Владимир Путин и на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил: "Если ее не будет, будут последствия".

"Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу", – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.