Министр финансов США Скотт Бессент выступил против немедленной конфискации российских активов.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox.

По словам главы американского Минфина, подобное действие может быть "одним из важных рычагов в процессе сложных переговоров".

"Что касается замороженных российских активов: я думаю, это часть переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому я не считаю, что мы должны их конфисковать немедленно. Это один из важных рычагов в процессе сложных переговоров", – сказал Бессент.

Ранее западные СМИ писали, что Европа в этом году выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских активов.

В начале августа в Еврокомиссии заявляли, что Евросоюз предоставит Украине 1,6 млрд евро из доходов от российских замороженных активов.

Также мы писали о том, что Япония передаст Украине 3 миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Заявлялось, что полученные средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.