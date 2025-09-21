Президент США Дональд Трамп пригрозил талибам "плохими вещами", если те не вернут Соединенные Штаты на базу в "Баграме".

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, ее построили США, а потому они должны иметь доступ к ней.

"Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил, Соединённым Штатам Америки, произойдут плохие вещи!" - написал он.

Ранее Трамп сказал, что хочет вернуть войска на авиабазу, однако Кабул уже заявил, что против этого.

За день до этого американский глава заявлял о намерении вернуть войска Соединенные Штаты в Афганистан.

