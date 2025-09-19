Суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 миллиардов долларов, но оставил за ним право подать иск вновь.

Об этом сообщает CNN.

Ранее Трамп подал иск к газете за клевету и опорочение репутации в связи с якобы "десятками лет лжи" о нём.

Судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа и отметил, что судебная жалоба - это "не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для ярости против противника", а также "не рупор для связей с общественностью или трибуна для пламенной речи на политическом митинге".

О том, что американский президент подал судебный иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете и оскорблениях, мы писали в отдельном материале.

Напомним, весной Трамп требовал расследовать выплаты американским звездам поп-культуры за поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах 2024 года.

Суды против крупнейших СМИ в США уже также бывали. Так, в 2023 году телеканал Fox согласился выплатить во внесудебном порядке компенсацию производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. Dominion подала на телекомпанию в суд за неоднократные утверждения в том, что машины для голосования были подкручены так, чтобы Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года.