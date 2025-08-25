Американский миллиардер Илон Маск подал иск против компаний Apple и OpenAI. Он обвинил их в создании монополии на рынке ИИ через интеграцию ChatGPT в iPhone и блокировании конкурентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, компании X и xAI требуют миллиарды долларов компенсации, утверждая, что сделка лишает пользователей выбора и мешает инновациям.

Сам Маск заверяет, что Apple делает невозможным продвижение других чат-ботов в App Store.

В иске говорится, что эксклюзивное соглашение с OpenAI закрепило ChatGPT как единственный интегрированный ИИ-бот в iPhone. OpenAI отвергла обвинения, назвав их "продолжением нападок Маска".

Помимо компенсации, иск требует запрета "незаконной сделки" между Apple и OpenAI.

Apple в свою очередь пока ситуацию не прокомментировала.

Напомним, в начале августа Маск заявлял, что Ирландия и другие страны должны выйти из Евросоюза, потому как он "разрушает демократию в Европе".

Также пробыв несколько месяцев на государственной службе в Белом доме, Маск создаёт третью партию США, потеряв согласие с главой республиканцев президентом Дональдом Трампом.

Создание третьей партии в США – непростая задача, и для этого нужна организация, способная собрать подписи тысяч избирателей в штате, чтобы просто попасть в бюллетень. У Маска есть деньги, чтобы сделать это.