Ирландия и другие страны должны выйти из ЕС – он "разрушает демократию в Европе".

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х.

Так владелец Tesla и Space X прокомментировал публикацию другого пользователя о необходимости провести IREXIT – выхода Ирландии из Евросоюза.

Напомним, пробыв несколько месяцев на государственной службе в Белом доме, Маск создаёт третью партию США, потеряв согласие с главой республиканцев президентом Дональдом Трампом.

Создание третьей партии в США – непростая задача, и для этого нужна организация, способная собрать подписи тысяч избирателей в штате, чтобы просто попасть в бюллетень. У Маска есть деньги, чтобы сделать это.

Ранее Илон Маск поддержал Марин Ле Пен после её отстранения от выборов во Франции.

Также стало известно, что американский миллиардер назвал главу МИД Польши марионеткой Сороса.

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