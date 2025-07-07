Илон Маск сталкивается с проблемами в Китае. Некоторое время Tesla была самой популярной машиной на дорогах КНР, а Маск - любимцем Пекина. Однако теперь он теряет позиции в азиатской республике.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Правительственные чиновники Китая осыпали компанию Маска привилегиями, что было частью стратегии по поддержке китайской электромобильной промышленности путем внедрения в страну ноу-хау Tesla и стимулирования конкуренции. Продажи Tesla в КНР взлетели.

Но в итоге Tesla начала отставать от конкурентов, которых сама же взрастила. Доля рынка Tesla сократилась, поскольку китайские автопроизводители стали более популярными. Электромобили от Маска не имеют функций, которые предлагают её китайские конкуренты: несколько больших экранов для видеоигр и просмотра фильмов, холодильники для охлаждения напитков и камеры в машине для селфи.

BYD, которая производит электромобили и аккумуляторы, и гигант по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) недавно заявили, что каждая из них разработала новые технологии, позволяющие заряжать автомобили всего за пять минут.

А китайские потребители говорят, что Tesla все больше отрывается от местных вкусов.

Сотрудники Tesla в Китае выразили обеспокоенность по поводу устаревания продукции компании, но в США от них отмахиваются.

В довершение проблем Пекин не выдал Tesla полного регулирующего одобрения на ее программное обеспечение для полностью автономного вождения - технологию, которая является центральной для амбиций Tesla в ее попытках доминировать в сфере транспорта в будущем, и которую китайские компании тоже стремятся освоить.

В мае Tesla продала в Китае чуть меньше 40 000 автомобилей, что на 30% меньше, чем в том же месяце годом ранее, в то время как общий рынок автомобилей на новых источниках энергии вырос на 28%.

Кроме того, репутация миллиардера как партнера Пекина в Вашингтоне и посредника в США испортилась, поскольку его отношения с Дональдом Трампом ухудшаются на глазах.







Напомним, Маск поссорился с Трампом после критики президентского законопроекта о налоговых послаблениях и государственных расходах.

На днях предприниматель объявил о создании новой Американской партии.